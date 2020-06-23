Грузинский телеведущий Габуния снова обругал Путина в эфире: видео
Журналист из Грузии Георгий Габуния в 2019 году в прямом эфире обматерил Владимира Путина. 21 июня он повторил свое "обращение" к российскому президенту, снова во время прямого включения. Габуния заявил, что смерти не боится и подтвердил, что за предыдущие слова на него готовили покушение.
Габуния снова обматерил Путина
Грузинский журналист обратился к Путину в эфире телеканала Mtavari Arxi 21 июня, перейдя на русский язык, пишет "Грузия-онлайн".
Первый раз Путина обматерили в прямом эфире грузинского телеканала: видео 18+
В своей программе Post Factum Габуния снова использовал в отношении лидера РФ нецензурную брань и заявил, что "от всего сердца" желает Путину смерти, "чтобы весь мир хоть немного выдохнул".
Володя, дорогой ты мой, Вовочка, я вот тут подумал ... и я не стану, знаешь, осквернять твоей могилы. Ну я, правда, обещал ... Но я не буду этого делать. Ты даже грузинского д****а не достоин",
– сказал журналист.
Габуния добавил, что "не ставит знака равенства" между Владимиром Путиным и русской нацией. "Я уважаю русских людей, люблю их культуру. Преданный пес президента России Рамзан Кадыров тоже не символизирует Чечню", – объяснил ведущий.
Ведущий рассказал о покушении на его жизнь
Также журналист убежден, что гражданина РФ, задержанного по делу о подготовке его убийства, нанял именно Рамзан Кадыров.
Ведущий подытожил, что пули не боится. "Стреляйте, если сможете прицелиться", – добавил он. По словам Габуния, он находится на поле боя, а его оружие – слово. Ведущий отметил, что и Путин "не жалел оружия для Грузии" и "разве что не сбросил атомной бомбы".
Габуния обратился к Путину в эфире: смотрите видео
Что известно о первых нецензурных выражениях Габуния в отношении Путина
- Летом 2019 года Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в прямом эфире обматерил Путина. В частности, назвал его "собачьим д****ом" и "убогим созданием".
- После этого его отстранили от работы на телеканале, а впоследствии – уволили.
- Журналиста поддержали двое его коллег – они в прямом эфире сказали, что уходят вслед за Габунией.
- На ведущего готовили покушение. Грузинская СБ задержала россиянина во время подготовке заказного убийства.