Журналист из Грузии Георгий Габуния в 2019 году в прямом эфире обматерил Владимира Путина. 21 июня он повторил свое "обращение" к российскому президенту, снова во время прямого включения. Габуния заявил, что смерти не боится и подтвердил, что за предыдущие слова на него готовили покушение.

Габуния снова обматерил Путина

Грузинский журналист обратился к Путину в эфире телеканала Mtavari Arxi 21 июня, перейдя на русский язык, пишет "Грузия-онлайн".

Первый раз Путина обматерили в прямом эфире грузинского телеканала: видео 18+

В своей программе Post Factum Габуния снова использовал в отношении лидера РФ нецензурную брань и заявил, что "от всего сердца" желает Путину смерти, "чтобы весь мир хоть немного выдохнул".

Володя, дорогой ты мой, Вовочка, я вот тут подумал ... и я не стану, знаешь, осквернять твоей могилы. Ну я, правда, обещал ... Но я не буду этого делать. Ты даже грузинского д****а не достоин",

– сказал журналист.

Габуния добавил, что "не ставит знака равенства" между Владимиром Путиным и русской нацией. "Я уважаю русских людей, люблю их культуру. Преданный пес президента России Рамзан Кадыров тоже не символизирует Чечню", – объяснил ведущий.

Ведущий рассказал о покушении на его жизнь

Также журналист убежден, что гражданина РФ, задержанного по делу о подготовке его убийства, нанял именно Рамзан Кадыров.

Ведущий подытожил, что пули не боится. "Стреляйте, если сможете прицелиться", – добавил он. По словам Габуния, он находится на поле боя, а его оружие – слово. Ведущий отметил, что и Путин "не жалел оружия для Грузии" и "разве что не сбросил атомной бомбы".

Габуния обратился к Путину в эфире: смотрите видео

Что известно о первых нецензурных выражениях Габуния в отношении Путина