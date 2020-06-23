Журналіст з Грузії Георгій Габунія у 2019 році у прямому ефірі обматюкав Володимира Путіна. 21 червня він повторив своє "звернення" до російського президента, знову під час прямого включення. Габунія заявив, що смерті не боїться та підтвердив, що за попередні слова на нього готували замах.

Габунія знову обматюкав Путіна

Грузинський журналіст звернувся до Путіна в ефірі телеканалу Mtavari Arxi 21 червня, перейшовши на російську мову, пише "Грузія-онлайн".

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У своїй програмі Post Factum Габунія знову використовував щодо лідера РФ нецензурну лайку і заявив, що "від усього серця" бажає Путіну смерті, "щоб весь світ хоч трохи видихнув".

Володю, дорогий ти мій, Вовочко, я ось тут подумав... і я не стану, знаєш, оскверняти твоєї могили. Ну я, правда, обіцяв... Але я не буду цього робити. Ти навіть грузинського л**** не гідний",

– сказав журналіст.

Габунія додав, що "не ставить знаку рівності" між Володимиром Путіним та російською нацією. "Я поважаю російських людей, люблю їхню культуру. Відданий песик президента Росії Рамзан Кадиров також не символізує Чечню", – пояснив ведучий.

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Також журналіст переконаний, що громадянина РФ, якого затримали у справі про підготовку його вбивства, замовив саме Рамзан Кадиров.

Ведучий підсумував, що кулі не боїться. "Стріляйте, якщо зможете прицілитися", – додав він. За словами Габунії, він перебуває на полі бою, а його зброя – слово. Ведучий наголосив, що і Путін "не жалів зброї для Грузії" і "хіба що не скинув атомної бомби".

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