Грузинский безвиз под угрозой – Германия поднимет вопрос на Совете ЕС

8 марта Германия решила обсудить на Совете ЕС проблему нарушения гражданами Грузии условий безвизового режима.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк.

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"Германия поднимет вопрос про граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации с ЕС на заседании глав МВД в Брюсселе 8 марта. Никакого решения в рамках механизма приостановления безвизового режима приниматься не будет", – написал он.

Кроме того, во время его визита в Брюссель 8-10 марта президента Грузии попросят принять меры для борьбы с нарушениями условий безвизового режима.