Грузинський безвіз під загрозою - Німеччина підніме питання на Раді ЄС
8 березня Німеччина вирішила обговорити на Раді ЄС проблему порушення громадянами Грузії умов безвізового режиму.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.
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"Німеччина підніме питання громадян Грузії, які порушують умови візової лібералізації з ЄС на засіданні глав МВС у Брюсселі 8 березня. Жодного рішення в рамках механізму призупинення безвізового режиму прийматися не буде" - написав він.
Окрім того, під час його візиту до Брюсселя 8-10 березня президента Грузії попросять вжити заходів для боротьби з порушеннями умов безвізового режиму.
Джерело: 24 Канал
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