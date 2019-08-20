Грузинский телеканал уволил ведущего, который обматерил Путина

В июле журналист Георгий Габуния в прямом эфире "Рустави 2" обматерил лидера РФ Владимира Путина. 20 августа ведущего уволили.

Гендиректор "Рустави 2" Паата Салия уволил с телеканала Георгия Габунию, Георгия Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе, пишет "Грузия онлайн".

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Причиной увольнения ведущих журналистов канала гендиректор назвал "конфликт интересов". Более того, увольнение некоторых сотрудников также состоится после того, как они вернутся из отпуска.

Важно! Недавно на "Рустави-2" сменилось руководство. Бизнесмен Кибар Халваши получил контрольный пакет акций телеканала. Почти сразу он сменил генерального директора телеканала.

Отметим, что грузинский телеканал "Рустави-2" еще 9 июля приостановил полномочия и отстранил от работы журналиста Георгия Габунию. Однако в СМИ уверяли, что ведущего не будут увольнять.

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Как Путина обматерили на грузинском ТВ?

В эфире грузинского телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к Владимиру Путину. Используя нецензурную лексику, он предлагал президенту РФ "убираться из Грузии вместе со своими рабами", назвал президента "вонючим оккупантом" и в грубой форме вспомнил его родных.



Такие действия журналиста осудила грузинская президент Саломе Зурабишвили. А в МИД страны назвали этот инцидент провокацией, которая "направлена ​​на углубление и без того сложной ситуации в отношениях России и Грузии".



Кроме того, 8 июля "Рустави 2" прекратил эфир из-за протестов под офисом телеканала. Интересно, что осудить действия журналиста пришли не рядовые грузины, а люди, которых собрала власть.

Видеообращение журналиста Габунии в эфире "Рустави 2" (18+):