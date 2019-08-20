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      Грузинский телеканал уволил ведущего, который обматерил Путина

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      Георгий Габуния и Владимир Путин
      Георгий Габуния и Владимир Путин / Коллаж 24 канала

      В июле журналист Георгий Габуния в прямом эфире "Рустави 2" обматерил лидера РФ Владимира Путина. 20 августа ведущего уволили.

      Гендиректор "Рустави 2" Паата Салия уволил с телеканала Георгия Габунию, Георгия Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе, пишет "Грузия онлайн".

      Читайте также: Путина обматерили на грузинском телевидении: Госдума РФ готовит "санкции" и наказание журналисту

      Причиной увольнения ведущих журналистов канала гендиректор назвал "конфликт интересов". Более того, увольнение некоторых сотрудников также состоится после того, как они вернутся из отпуска.

      Важно! Недавно на "Рустави-2" сменилось руководство. Бизнесмен Кибар Халваши получил контрольный пакет акций телеканала. Почти сразу он сменил генерального директора телеканала.

      Отметим, что грузинский телеканал "Рустави-2" еще 9 июля приостановил полномочия и отстранил от работы журналиста Георгия Габунию. Однако в СМИ уверяли, что ведущего не будут увольнять.

      Обратите внимание: Кто такой Георгий Габуния: биография журналиста, который в прямом эфире обматерил Путина

      Как Путина обматерили на грузинском ТВ?
      В эфире грузинского телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к Владимиру Путину. Используя нецензурную лексику, он предлагал президенту РФ "убираться из Грузии вместе со своими рабами", назвал президента "вонючим оккупантом" и в грубой форме вспомнил его родных.

      Такие действия журналиста осудила грузинская президент Саломе Зурабишвили. А в МИД страны назвали этот инцидент провокацией, которая "направлена ​​на углубление и без того сложной ситуации в отношениях России и Грузии".

      Кроме того, 8 июля "Рустави 2" прекратил эфир из-за протестов под офисом телеканала. Интересно, что осудить действия журналиста пришли не рядовые грузины, а люди, которых собрала власть.

      Видеообращение журналиста Габунии в эфире "Рустави 2" (18+):

       

      blog_ava
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      Теги: Журналисты СМИ Новости политики Новости России Скандал Медиа Владимир Путин Новости Грузии
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