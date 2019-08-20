18:43
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
      Вєсті.UA
      19:47, 19 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Грузинський телеканал звільнив ведучого, який обматюкав Путіна

      113 Читать новость на русском
      Георгій Габунія та Володимир Путін
      Георгій Габунія та Володимир Путін / Колаж 24 каналу

      У липні журналіст Георгій Габунія в прямому ефірі "Рустави 2" обматюкав лідера РФ Володимира Путіна. 20 серпня ведучого звільнили.

      Гендиректор "Рустави 2" Паата Салія звільнив з телеканалу Георгія Габунію, Георгія Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе, пише "Грузія онлайн".

      Читайте також: Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту

      Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав "конфлікт інтересів". Більше того, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

      Важливо! Нещодавно на "Руставі-2" змінилося керівництво. Бізнесмен КІбар Халваши отримав контрольний пакет акції телеканалу. Майже одразу він змінив генерального директора телеканалу.

      Зауважимо, що грузинський телеканал "Руставі-2" ще 9 липня призупинив повноваження і відсторонив від роботи журналіста Георгія Габунію. Проте у ЗМІ запевняли, що ведучого не звільнятимуть.

      Зверніть увагу: Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна

      Як Путіна обматюкали на грузинському ТБ?В ефірі грузинського телеканалу "Рустави 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.

      Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".

      Окрім того, 8 липня "Рустави 2" припинив ефір через протести під офісом телеканалу. Цікаво, що засудити дії журналіста прийшли не пересічні грузини, а люди, яких зібрала влада.

      Відеозвернення журналіста Габунія в ефірі "Рустави 2" (18+):

       

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      22061
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Грузії Володимир Путін ЗМІ Журналісти Медіа Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні , 18:00 Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      Інна Жолобович 522
      Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
      сьогодні , 17:30 Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
      Михайло Гема 114
      Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      сьогодні , 17:00 Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      Блог Медіа 81
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 16:36 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 5046
      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      сьогодні , 15:18 Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      Юрій Бутусов 774
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук