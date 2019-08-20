Грузинський телеканал звільнив ведучого, який обматюкав Путіна

У липні журналіст Георгій Габунія в прямому ефірі "Рустави 2" обматюкав лідера РФ Володимира Путіна. 20 серпня ведучого звільнили.

Гендиректор "Рустави 2" Паата Салія звільнив з телеканалу Георгія Габунію, Георгія Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе, пише "Грузія онлайн".

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Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав "конфлікт інтересів". Більше того, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

Важливо! Нещодавно на "Руставі-2" змінилося керівництво. Бізнесмен КІбар Халваши отримав контрольний пакет акції телеканалу. Майже одразу він змінив генерального директора телеканалу.

Зауважимо, що грузинський телеканал "Руставі-2" ще 9 липня призупинив повноваження і відсторонив від роботи журналіста Георгія Габунію. Проте у ЗМІ запевняли, що ведучого не звільнятимуть.

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Як Путіна обматюкали на грузинському ТБ?В ефірі грузинського телеканалу "Рустави 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.



Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".



Окрім того, 8 липня "Рустави 2" припинив ефір через протести під офісом телеканалу. Цікаво, що засудити дії журналіста прийшли не пересічні грузини, а люди, яких зібрала влада.

Відеозвернення журналіста Габунія в ефірі "Рустави 2" (18+):