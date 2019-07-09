Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна

Грузинський телеведучий Георгій Габунія фактично спровокував чергове загострення російсько-грузинських взаємин. Він в ефірі телеканалу "Руставі-2" вилаявся на адресу очільника Кремля Володимира Путіна. Що відомо про скандального журналіста – читайте далі.

Біографія Георгія Габунії

Георгій народився і виріс у Тбілісі, у сім'ї телевізійників: його мати – відома ведуча Джульєтта Вашакмадзе, а батько – працював режисером з випуску новинної телепрограми.

Вищу освіту здобував у Грузинському технічному університеті, а згодом – в італійській Венеції і німецькому Веймарі. За фахом він – архітектор.

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Після повернення на батьківщину Габунія встиг попрацювати на декількох телеканалах перед тим, як стати обличчям "Руставі-2".

Слід зазначити, що Габунія є досить популярним телеведучим у Грузії і вже не раз привертав до себе увагу різкими висловлюваннями.



Габунія разом зі своєю колегою по телешоу "Тільки грузинське" Софією Ніжерадзе/ фото з соцмереж

Зокрема, навесні 2018 року його звинуватили у богохульстві.

Анонсуючи телесюжет про пересадку дерев з Аджарії в розташований поруч парк грузинського мільярдера і екс-прем'єра Бідзіна Іванішвілі, журналіст заявив: "Ісус Христос припустився помилки, коли дві тисячі років тому для проповіді прийшов до Ізраїлю".

Габунія заявив, що йому слід було б прийти в сучасну Аджарію, де "його не розп'яли б, оскільки в регіоні не залишилося б дерев для виготовлення хреста".



Георгій Габунія/ фото з соцмереж

Історія зі скандальним телеефіром

Так, Габунія під час ефіру програми "Постскриптум" на грузинському каналі "Руставі-2" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Першочергово я хочу передати великий, величезний привіт нашому другу Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ко ти підзаборна, г*вно ти собаче… на нашій красивій землі нема місця такому убогому створінню…Ти – смердючий окупант,

– це лише частина з того, що сказав під час свого вступного слова Габунія на адресу Володимира Путіна.

Повне відеозвернення Габунії до Путіна: обережно, ненормативна лексика (18+)

Это эфир грузинского телеканала «Рустави-2» (18+)

Руководство канала отказалось за это извиняться.

Эти люди потеряли абсолютно все человеческое.

Грузия - фантастическое разочарование! pic.twitter.com/uAINJaIHyD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 липня 2019 р.

Шматок відео, де журналіст смачно лається та обзиває очільника Кремля, блискавично облетів простори Інтернету.

У Грузії відразу ж поспішили з офіційними заявами стосовно того, що трапилось. Так, президентка країни Саломе Зурабішвілі, яку опозиційні сили звинувачують у проросійській позиції, засудила висловлювання Габунії в адресу Путіна. А МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".

Своєю чергою, гендиректор каналу "Руставі-2" Ніка Гварамія сказав, що лайка в ефірі є неприйнятною, тому Георгія Габунію відсторонили від роботи на 2 місяці. Але Гварамія також додав, що поділяє позицію журналіста, й оскільки він не зробив нічого протизаконного, то продовжить працювати на каналі через 2 місяці.

У Росії тим часом дуже серйозно віднеслися до слів журналіста. Так, Держдума РФ просить в уряду заморозити грошові перекази в Грузію, а також – заборонити імпорт вин і мінеральної води з країни. Окрім того, у своїй люті та бажанні помсти депутати Держдуми РФ вважають, що грузинський журналіст, який вилаявся на адресу Путіна, має постати перед російським судом. Невідомо, звісно, яким чином, його для цього хочуть екстрадувати в Росію.

Скандал на тлі протестів

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Усі ці події відбуваються на тлі і без того непростих взаємин з Росією: варто зазначити, що 20% Грузії є окупованими агресором. Окрім того, наприкінці червня сталися події, які зумовили хвилю антиросійських протестів у державі. Так, делегація Держдуми РФ некоректно повела себе у будівлі парламенту країни. Російський депутат-комуніст Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера грузинського парламенту і почав вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я російською мовою. Це неабияк обурило грузинів і вони вийшли на масштабні протести у Тбілісі.



Георгій Габунія висловив солідарність із протестувальниками/ фото з соцмереж

У перший день зібрання громадян жорстоко розігнала поліція, багато людей постраждали та були арештовані. Через те, що правоохоронці стріляли гумовими кулями у людей, багато з них отримали травми очей або ж взагалі втратили органи зору.

Чого вимагають грузини і чому виходять на антиросійські протести – читайте тут.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться більше у відео

Слід зазначити, що на такі протести очільник Кремля Володимир Путін вирішив відреагувати закриттям неба для грузинських літаків.