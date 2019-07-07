Росія окупувала частину Грузії: в ОБСЄ підтримали важливу резолюцію

ОБСЄ закликає Росію скасувати рішення щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Комітет з політичних питань і безпеки організації підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії.

Так у документі Росію звинувачують в анексії частини Грузії. Окрім того, там йдеться про ситуацію з правами людини в Абхазії та Південній Осетії. Про це інформує "Грузия Онлайн".

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В резолюції вказані факти установки Росією колючого дроту вздовж лінії окупації, етнічної дискримінації в регіонах Абхазії і Південної Осетії включаючи вбивства, тортури, жорстоке поводження, викрадення і незаконні затримання людей.

Також там рішуче засуджується заборона на викладання грузинської мови на окупованих територіях. У документі наголошують: в окупованих регіонах порушують фундаментальні права людини.

У проекті резолюції також жорстко засуджено вбивства грузинських громадян Арчила Татунашвілі, Гігі Отхозорія і Давида Башарулі, вчинені представниками окупованих Росією територій.

Підготовлений Грузією документ закликає Росію дотримуватися основоположних норм і принципів міжнародного права, і відкликати незаконне рішення про визнання так званої незалежності окупованих територій Грузії.

Що відомо про ситуацію з Абхазією і Південною Осетією? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.