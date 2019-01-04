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      Грузинское искусство "KUTAISI" в украинских городах

      17 Читати новину українською
      Грузинское искусство «KUTAISI» в украинских городах
      Грузинское искусство «KUTAISI» в украинских городах

      На днях грузинский национальный ансамбль "KUTAISI" завершил тур по Украине. В список городов, в которых выступили артисты "KUTAISI", вошла вся Украина от Львова до Краматорска. Ансамблю было принципиально показать грузинскую уважение и любовь всей стране, особенно важно это было сделать во время действия военного положения.

      В общем, "KUTAISI" выходил на сцену двадцати городов. Во время двухчасовых концертов участники коллектива демонстрировали энергию и красоту грузинских танцев, уникальных грузинских песен и захватывающих фехтовальных боев.

      "Каждый номер - это целая история со старинными народными традициями, подчеркнутая самобытными аутентичными костюмами. Мы пытались соединить грузинский фольклор с современными постановками и, судя по реакции зала, нам это удалось на все 100 процентов. Останавливаться на этом коллектив, конечно, не собирается и уже готовит новые постановки для следующего тура ", - заявили в "KUTAISI".

      Музыкальное оформление номеров ансамбля обеспечил оркестр, где звучали чисто грузинские инструменты. Главным партнером всеукраинского тура "KUTAISI" выступил грузинский коньяк с названием, известным во весм мире, – "NIKO PIROSMANI".

       

       

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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