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      Грузинське мистецтво "KUTAISI" в українських містах

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      Грузинське мистецтво "KUTAISI" в українських містах
      Грузинське мистецтво "KUTAISI" в українських містах

      Днями грузинський національний ансамбль "KUTAISI" завершив тур Україною. До списку куточків, у які завітав "KUTAISI", увійшла вся Україна від Львова до Краматорська. Ансамблю було принципово продемонструвати грузинську шану і любов всій країні, навіть під час дії військового стану.

      Загалом, "KUTAISI" виходив на сцену двадцяти міст. Під час двогодинних концертів учасники колективу демонстрували енергію і красу грузинських танців, унікальних грузинських пісень і захоплюючих фехтувальних боїв.

      "Кожен номер – це ціла історія з віковими народними традиціями, підкреслена самобутніми автентичними костюмами. Ми намагалися з'єднати грузинський фольклор з сучасними постановками і, судячи з реакції залу, нам це вдалося на всі 100 відсотків. Зупинятися на цьому колектив, природно, не збирається і вже готує нові постановки для наступного туру", – заявили в "KUTAISI".

      Музичне оформлення номерів ансамблю забезпечив оркестр, де звучали суто грузинські інструменти. А головним партнером всеукраїнського туру "KUTAISI" виступив грузинський коньяк зі знаною у всьому світі назвою – "NIKO PIROSMANI".

       

       

      Теги: Новини України
      Джерело: segodnya.ua
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