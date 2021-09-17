Втративши ресурси, свободу дій і пересування, Віктор Медведчук намагається довести, що він досі зберігає контроль над політсилою і саме він є улюбленою дружиною президента Росії в Україні. Натомість його суперники з партійного керівництва останнім часом політика намагаються всіляко позбутися, як збитого льотчика і занадто токсичного персонажа.

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Керівна верхівка ОПЗЖ складається з 2 угруповань:

медведчуківського, куди входять Вадим Рабинович, Ілля Кива та Нестор Шуфрич;

"газового" крила, офіційними лідерами якого є Юрій Бойко та Сергій Льовочкін.

Неофіційно у них за спинами маячить олігарх Дмитро Фірташ, який, так само як і Медведчук, зараз перебуває під домашнім арештом. Але не в Києві, а у Відні, де чекає своєї можливої екстрадиції до США.

Кремль наклав санкції на Львочкіна – соратника Медведчука по ОПЗЖ

Одразу після накладення санкцій на Медведчука й розгрому його пропагандистського телехолдингу та тіньової бізнес-імперії, угруповання Бойка-Льовочкіна спробувало перехопити контроль над ОПЗЖ. Зокрема багатьом партійним організаціям неофіційно з Києва була направлена вказівка не проводити акцій протесту на підтримку кума Путіна.

А контрольований газовим угрупованням канал "Інтер" досить стримано висвітлював сам суд над Медведчуком. Відповідь розлюченого кума Путіна не змусила себе довго чекати. І в серпні влада Росії, очевидно, саме з його подачі оголосила про розширення списку українських політиків, на яких Кремль наклав санкції.

І раптом у цьому списку з'явилося прізвище суперника Медведчука по партійному керівництву Сергія Льовочкіна та його сестри – народної депутатки від ОПЗЖ Юлії Льовочкіної.



Сергій і Юлія Львочкіни опинилися під санкціями Кремля / Колаж 24 каналу

Ось такою виявилася подяка від Кремля пану Льовочкіну за багаторічне просування російських інтересів в Україні. Виявляється, мало любити Росію так, як це робить він. Щоб не потрапити під кремлівські санкції, треба ще й ненавидіти Україну так, як це робить кум Путіна.

Скандал між Кивою та Бойком

Крім удару з боку російського керівництва, групі Бойка-Льовочкіна прилетіло ще й від своїх "запеклих соратників" по ОПЗЖ. Близький до Медведчука народний депутат Ілля Кива звинуватив партнера Льовочкіна Юрія Бойка в тому, що той продає партійні структури у Полтавській області місцевим бізнесменам.

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У містечку Карлівка Полтавської області було оголошено перевибори міської ради, які мають відбутися у жовтні. Це сталося через те, що міський голова Петро Світлик посварився з депутатською більшістю.

Міська рада на знак протесту близько року просто не збиралася на сесії, тобто, фактично не працювала. Через що навесні Верховною Радою було прийнято рішення про розпуск чинного депутатського складу Карлівської міськради і проведення нових виборів восени. У сподіванні, що новообрані депутати і той, кого оберуть мером, припинять чвари і почнуть нарешті працювати.

Відтак у Карлівці влітку стартувала виборча кампанія, у якій бере участь і ОПЗЖ. І угруповання Медведчука захотіло подати своїх кандидатів в депутати міськради, відправивши Киву заради цього у відрядження на Полтавщину.

Втім, за словами новоспеченого кандидата наук, коли він прибув на місце, то виявив, що очільник Полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов відмовився включати людей Медведчука у кандидатські списки.

Бо всі вони начебто вже були заповнені людьми тамтешнього підприємця Юрія Кобченка, який, за даними полтавських медіа, контролює, крім ОПЗЖ, ще кілька місцевих осередків інших партій. Коли ж Кива спитав, хто вирішив партійну структуру у Карлівці разом з кандидатськими місцями продати місцевому бізнесмену, Сазонов начебто відповів, що це погоджено з Юрієм Бойком.

Дізнавшись про це, обурений Кива не приховував свій значний лексичний запас справжнього науковця.

Кива з обуренням звернувся до Бойка: дивіться відео (Обережно, нецензурні слова)

Втім з цього істеричного відеозвернення Киви так і не зрозуміло, чому він так розлютився на конкурентне угруповання у партійній верхівці:

чи то через те, що Бойко і компанія послабляють ОПЗЖ, продаючи, за його словами, партійні осередки гуртом і роздріб;

чи то через те, що медведчуківці самі хотіли вигідно продати можливу депутатську фракцію місцевому бізнесу.

В будь-якому разі, спостерігаючи за цими трепетними стосунками жаб і гадюк, хочеться сказати, що ми тут вболіваємо за обидві сторони. Аби вони остаточно знищили одна одну, і українська політика нарешті очистилася від цих зрадників і ворожої агентури.