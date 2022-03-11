Ради сохранения жизни и здоровья украинцев спасатели напомнили основные правила обращения с взрывоопасными предметами.

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Категорически нельзя:

  • трогать вещи, торчащие из земли и похожие на ракеты;
  • брать в руки мины, гранаты, снаряды, которые могут оказаться где угодно;
  • подбирать детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле (это могут быть замаскированные взрывные устройства);

Спасатели призывали сообщать обо всех находках на номера 101 и 102.

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