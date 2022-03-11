Заради збереження життя та здоров'я українців рятувальники нагадали основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами.
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Категорично не можна:
- чіпати речі, які стирчать з землі і схожі на ракети;
- брати до рук міни, гранати, снаряди, які нині можуть опинитися будь-де;
- підбирати дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі (це можуть бути замасковані вибухові пристрої);
Рятувальники закликали повідомляти про всі знахідки на номери 101 та 102.
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