Заради збереження життя та здоров'я українців рятувальники нагадали основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

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Категорично не можна:

чіпати речі, які стирчать з землі і схожі на ракети;

брати до рук міни, гранати, снаряди, які нині можуть опинитися будь-де;

підбирати дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі (це можуть бути замасковані вибухові пристрої);

Рятувальники закликали повідомляти про всі знахідки на номери 101 та 102.

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