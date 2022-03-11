Пресслужба ДСНС повідомила, що ворог, зокрема, влучив поблизу дитячого садку та багатоквартирного житлового будинку. Також окупанти влучили у двоповерхову взуттєву фабрику. Там спалахнула пожежа.

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11 березня близько 06:10 у місті Дніпро сталося три авіаудари по місту. Одна людина загинула,

– мовиться у повідомленні.

Згодом рятувальники розповіли, що о 09:29 пожежу на взуттєвій фабриці вдалося ліквідувати.

Наслідки авіаудару по Дніпру / Фото ДСНС

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