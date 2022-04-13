Эти люди "оказывают услуги" платного разминирования. При этом они представляются пиротехниками ГСЧС.

Кстати Более 58 тысяч взрывоопасных предметов уже уничтожили в Украине с начала войны

Это мошенники

В ГСЧС подчеркнули, что подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают какие-либо попытки нажиться на чужой беде.

Все работы по разминированию спасатели выполняют бесплатно, согласно планам и по очереди.