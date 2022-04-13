Эти люди "оказывают услуги" платного разминирования. При этом они представляются пиротехниками ГСЧС.
Кстати Более 58 тысяч взрывоопасных предметов уже уничтожили в Украине с начала войны
Это мошенники
В ГСЧС подчеркнули, что подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают какие-либо попытки нажиться на чужой беде.
Все работы по разминированию спасатели выполняют бесплатно, согласно планам и по очереди.
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