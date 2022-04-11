Только в Бородянке к разбору завалов привлекли 186 человек и 42 единицы техники.

Важно Открыли временный насыпной мост в Романовке, соединяющий Ирпень, Бучу и Ворзель с Киевом

По состоянию на 11 апреля 10:00 для проведения работ по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов привлекли 20 пиротехнических расчетов ГСЧС в:

Бучанском,

Броварском,

Бориспольские районы.

Сейчас ведутся работы по разбору завалов в Бородянке.

Спасатели продолжает разбирать завалы в Бородянке / Фото ГСЧС

Заметим, что после того, как наши защитники выбили российских захватчиков с Севера, в этих регионах находят следы зверств оккупантов. К примеру, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 10 апреля сообщила, что в населенном пункте Бузова возле Бучи была найдена еще одна братская могила . Там лежат тела десятков убитых и замученных украинцев.

О последствиях "освобождения" Бучи даже говорить сложно. Там россияне замучили и убили сотни мирных людей. Ужасные кадры Бучанской резни облетели и ошеломили мир. Российские пропагандисты попытались заявить, что фото вроде бы ненастоящие и откреститься от зверств, но доказательства свидетельствуют о другом.