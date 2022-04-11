Из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Ворзеля снова можно будет легче добраться до Киева. Для этого в Романовке был открыт временный насыпной мост.

Читайте также В Киеве открыли для проезда авто Южный мост

Над ним круглосуточно работали 5 суток

Кирилл Тимошенко подчеркивает, что над насыпным мостом в Романовке круглые сутки работали 5 дней. К восстановлению привлекли более 50 человек, а также 40 единиц техники. Речь идет об экскаваторах, бульдозерах, грейдерах, погрузчиках, а также катках.

Заместитель руководителя Офиса Президента добавил, что протяженность временного моста – 245 метров, а его ширина – 9. Для того чтобы построить переправу, использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.

Смотрите, как транспорт проезжает по временной переправе:

Теперь доставлять гуманитарную помощь и строительные материалы можно будет быстрее. Это позволит улучшить ситуацию в городах, недавно освободившихся от российских захватчиков.

Достойно внимания – Жданов рассказал, есть ли угроза нападения на Киев и Харьков – смотрите видео: