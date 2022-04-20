Система будет работать на основе технологии Cell broadcast. О чем и как будут оповещать население – читайте дальше.

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Система оповещения населения от ГСЧС

ГСЧС вместе с мобильными операторами lifecell, Vodafone и Киевстар работает над развертыванием системы оповещения населения. Такое оповещение будет использоваться для оперативного информирования абонентов об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и о последовательности действий в таких ситуациях.

В ГСЧС добавили, что в течение периода тестирования на экранах телефонов абонентов могут появляться сообщения над всеми приложениями или заблокированным экраном. Оно будет сопровождаться громким сигналом .

К слову, об окончании тестового периода и фактическом запуске системы абонентов обещают сообщить дополнительно.

Как выглядит тестовое уведомление от ГСЧС от разных операторов / Скриншоты ГСЧС Украины

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