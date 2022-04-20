Зазначається, що система працюватиме на основі технології Cell broadcast. Про що і як сповіщатимуть населення – читайте далі.

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Система оповіщення населення від ДСНС

ДСНС разом з мобільними операторами lifecell, Vodafone та Київстар працює над розгортанням системи оповіщення населення. Таке оповіщення буде використовуватись з метою оперативного інформування абонентів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та про послідовність дій у таких ситуаціях.

У ДСНС додали, що протягом періоду тестувань на екранах телефонів абонентів можуть з'являтись повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном. Воно супроводжуватиметься гучним сигналом.

До слова, про закінчення тестового періоду і фактичний запуск системи абонентів обіцяють повідомити додатково.

Як виглядає тестове сповіщення від ДСНС від різних операторів / Скриншоти ДСНС України

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