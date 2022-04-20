Влада міста додала, що знешкоджувати небезпечну бомбу будуть приблизно о 16:00. До військового шпиталю приїде група саперів.

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Містян просять переміститися у центр міста

В районі військового шпиталю підвищений рівень небезпеки.

Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем,

– зазначив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Голова міста закликав не ігнорувати цей заклик, оскільки авіабомба дуже потужна. Крім того, Маркушин закликав передати цю інформацію рідним і близьким з Ірпеня.

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