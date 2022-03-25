Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что очищают от ВОП территорию микрорайона Широкая Балка.

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ГСЧС продолжает разминирование территорий

"Пиротехническое подразделение ГСЧС Николаевской области работает в частном жилом секторе микрорайона Широкая Балка города Николаева", – говорится в сообщении.

Что делать, если обнаружили подозрительный предмет?

Ни в коем случае не трогайте его.

Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (телефон – 101) или Полиции (телефон – 102).

Предупредите прохожих о возможной опасности.

Отойдите подальше от подозрительного предмета.

Дождитесь приезда специалистов и укажите место, где нашли подозрительный предмет.

Пиротехники разминируют территорию микрорайона Широкая Балка: фото ГСЧС

Противостояние врагу на Николаевщине: последнее

Сегодня, 25 марта, украинские десантники полностью разгромили технику российских оккупантов. Захватчики отступили, понеся значительные потери.

В Николаевской области в течение 24 марта Вооруженные Силы Украины сбили 2 крылатых ракеты врага. Следовательно, процесс охоты продолжился.

Украинские военные на Николаевщине отбросили врага вплоть до границы Николаевской и Херсонской областей. По словам главы ОВА Виталия Кима, ранее оккупанты максимально заходили в Вознесенск.

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