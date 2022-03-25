Про це повідомили в ДСНС України. Зазначається, що очищають від вибухонебезпечних предметів територію мікрорайону Широка Балка.

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ДСНС продовжує розмінування територій

"Піротехнічний підрозділ ДСНС Миколаївщини працює в приватному житловому секторі мікрорайону Широка Балка міста Миколаєва", – мовиться в дописі.

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет?

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (телефон – 101) або поліції (телефон – 102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть на місце, де знайшли підозрілий предмет.

Піротехніки розміновують територію мікрорайону Широка Балка: фото ДСНС

Протистояння ворогу на Миколаївщині: останнє

Сьогодні, 25 березня, українські десантники вщент розгромили техніку російських окупантів. Загарбники відступили, зазнавши значних втрат.

У Миколаївській області протягом 24 березня Збройні Сили України збили 2 крилаті ракети ворога. Відтак, процес полювання продовжився.

Українські військові на Миколаївщині відкинули ворога аж до кордону Миколаївської та Херсонської областей. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, раніше окупанти максимально заходили до Вознесенська.

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