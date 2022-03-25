Про це повідомили в ДСНС України. Зазначається, що очищають від вибухонебезпечних предметів територію мікрорайону Широка Балка.
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ДСНС продовжує розмінування територій
"Піротехнічний підрозділ ДСНС Миколаївщини працює в приватному житловому секторі мікрорайону Широка Балка міста Миколаєва", – мовиться в дописі.
Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет?
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (телефон – 101) або поліції (телефон – 102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть на місце, де знайшли підозрілий предмет.
Піротехніки розміновують територію мікрорайону Широка Балка: фото ДСНС
Протистояння ворогу на Миколаївщині: останнє
- Сьогодні, 25 березня, українські десантники вщент розгромили техніку російських окупантів. Загарбники відступили, зазнавши значних втрат.
- У Миколаївській області протягом 24 березня Збройні Сили України збили 2 крилаті ракети ворога. Відтак, процес полювання продовжився.
- Українські військові на Миколаївщині відкинули ворога аж до кордону Миколаївської та Херсонської областей. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, раніше окупанти максимально заходили до Вознесенська.
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