Завдяки блискучій контратаці українським військовим вдалося прогнати окупантів з одного із сіл Миколаївщини. Вдалу операцію провела бригада наших десантників за підтримки артилерійських підрозділів.

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Влучна робота українських десантників по ворожих позиціях

Саме в цьому селі окупанти намагалися організувати свій опорний пункт та навіть встигли навести понтонну переправу. Однак ЗСУ практично дотла спалили ворожі позиції. Відтак вцілілі окупанти були змушені покинути техніку та відступити.

Як десантники знищують ворога на Миколаївщині: дивіться відео

Нові перемоги ЗСУ здобули і в Запорізькій області: там вдалося звільнити від ворожої окупації село Малинівка.

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