Благодаря блестящей контратаке украинским военным удалось прогнать оккупантов из одного из сел Николаевщины. Удачную операцию провела бригада наших десантников при поддержке артиллерийских подразделений.

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Меткая работа украинских десантников по вражеским позициям

Именно в этом селе оккупанты пытались организовать свой опорный пункт и даже успели навести понтонную переправу. Однако ВСУ практически дотла сожгли вражеские позиции. Поэтому уцелевшие оккупанты были вынуждены покинуть технику и отступить.

Как десантники уничтожают врага на Николаевщине: смотрите видео

Новые победы ВСУ одержали и в Запорожской области: там удалось освободить от вражеской оккупации село Малиновка.

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