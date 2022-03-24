Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За це він подякував нашим захисникам.

Важливо На Миколаївщині збили ще одну крилату ракету окупантів

За словами Віталія Кіма, раніше окупанти максимально заходили до Вознесенська. Натомість зараз загарбників відкинули далеко до кордону між Миколаївщиною та Херсонщиною.

Ми ведемо бої на межі Миколаївської та Херсонської областей. Важко, але успішно. Дякую, військові,

– сказав Кім.

Він додав, що наші бійці у ніч проти 24 березня збили 1 крилату ракету та 1 літак, які летіли, ймовірно, до Кривого Рогу.

Звернення Віталія Кіма: дивіться відео

Зазначимо, що раніше окупанти обстріляли житловий район Миколаєва. 22 березня о 22:50 внаслідок ворожих дій з боку ворога сталася пожежа складського приміщення на об'єкті в Інгульському районі Миколаєва та п'яти автомобілів, припаркованих поруч. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

Майже одночасно з цим ворог влучив у двоповерховий житловий будинок в Інгульському районі також, внаслідок чого сталось його руйнування та виникла пожежа.