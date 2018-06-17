ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ближайшие дни на Востоке страны.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

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По данным Украинского Гидрометцентра, 17-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности,

– говорится в сообщении.

Что такое 5 класс пожарной опасности?

Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах ведется с 8 часов утра и до наступления темноты. Постоянная команда ЛПС находится, если не задействована на тушении ранее возникших пожаров, в полной готовности к выезду на место их возникновения. Наземное патрулирование проводится в течение всего светового времени, а в наиболее опасных местах – круглосуточно.