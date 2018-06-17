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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности

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Предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о пожарной опасности / rudana.com.ua

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ближайшие дни на Востоке страны.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

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По данным Украинского Гидрометцентра, 17-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении.

Что такое 5 класс пожарной опасности?
Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах ведется с 8 часов утра и до наступления темноты. Постоянная команда ЛПС находится, если не задействована на тушении ранее возникших пожаров, в полной готовности к выезду на место их возникновения. Наземное патрулирование проводится в течение всего светового времени, а в наиболее опасных местах – круглосуточно.

Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие Экология
Источник: 24 Канал
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