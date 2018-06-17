ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями на Сході країни.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

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За даними Українського Гідрометцентру, 17-18 червня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки,

– йдеться у повідомленні.

Що таке 5 клас пожежної небезпеки?Чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з 8 години ранку і до настання темряви. Постійна команда ЛПС перебуває, якщо не задіяна на гасінні раніше виниклих пожеж, в повній готовності до виїзду на місце їх виникнення. Наземне патрулювання може проводиться протягом усього світлового часу, а в найнебезпечніших місцях – цілодобово.