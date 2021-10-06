По словам Путина, Россия не будет увеличивать объем транзитного газа из-за плохого состояния украинской ГТС.
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"Поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Можно увеличить давление по газотранспортной системе Украины, но ее давно не ремонтировали Она может лопнуть", – сказал Путин.
Поставки российского газа в Европу: последние новости
- Путин обвинил Еврокомиссию в прыжке вверх цен на газ. Он отметил, что ошибочным является свертывание долгосрочных контрактов на поставку газа и переориентация на биржевую торговлю топливом.
- Обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали долгосрочный контракт на поставку газа. Уже 1 октября контракт стартовал.
- МИД Украины считает, что это является необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремля.
- Также В МИД заверили, что в Европе происходит газовый кризис, который создала Москва.