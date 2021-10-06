По словам Путина, Россия не будет увеличивать объем транзитного газа из-за плохого состояния украинской ГТС.

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"Поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Можно увеличить давление по газотранспортной системе Украины, но ее давно не ремонтировали Она может лопнуть", – сказал Путин.

Обратите внимание! Путин говорит, что за последние 9 месяцев "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 8%. Это якобы даже превышает обязательства. Путин сказал, что прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда в год.

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