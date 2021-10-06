За словами Путіна, Росія не збільшуватиме обсяг транзитного газу через поганий стан української ГТС.

До теми Після угоди з Угорщиною: Путін звинуватив Євросоюз в рекордній ціні на газ

"Постачання газу через Україну можна було б збільшити, але це буде собі у збиток. Можна збільшити тиск по газотранспортній системі України, але її давно не ремонтували Вона може луснути", – сказав Путін.

Зверніть увагу! Путін каже, що за останні 9 місяців "Газпром" збільшив транзит газу через Україну на 8%. Це нібито навіть перевищує зобов'язання. Путін сказав, що прокачування по нових системах дешевше на 3 мільярди в рік.

Постачання російського газу до Європи: останні новини