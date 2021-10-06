За словами Путіна, Росія не збільшуватиме обсяг транзитного газу через поганий стан української ГТС.
До теми Після угоди з Угорщиною: Путін звинуватив Євросоюз в рекордній ціні на газ
"Постачання газу через Україну можна було б збільшити, але це буде собі у збиток. Можна збільшити тиск по газотранспортній системі України, але її давно не ремонтували Вона може луснути", – сказав Путін.
Постачання російського газу до Європи: останні новини
- Путін звинуватив Єврокомісію у стрибку вгору цін на газ. Він зазначив, що помилковим є згортання довгострокових контрактів на постачання газу та переорієнтація на біржову торгівлю паливом.
- Звинуватив Єврокомісію у рості цін на газ і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали довгостроковий контракт на постачання газу. Вже 1 жовтня контракт стартував.
- МЗС України вважає, що це є необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремля.
- Також у МЗС запевнили, що в Європі відбувається газова криза, яку створила Москва.