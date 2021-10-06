Очільник Кремля також звинуватив Євросоюз в помилках. Про це Путін заявив під час відеонаради з питань розвитку енергетики 6 жовтня.
До теми В Угорщині звинуватили Єврокомісію через шалені ціни на газ
Услід за Угорщиною: Путін звинуватив ЄС у рекордних цінах на газ
Глава Кремля заявив, що наразі світова економіка відновлюється після коронавірусної кризи. Саме тому попит на енергоносії збільшується та ростуть ціни.
Глобальний енергетичний ринок не терпить суєти і хитань, інвестиційні плани тут мають довгостроковий характер. Тому різкі необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів,
– заявив Путін.
Він також додав, що рішення Єврокомісії щодо згортання довгострокових контрактів на поставки газу та переорієнтація на біржову торгівлю паливом – помилкові.
"Сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою – помилковою, оскільки не враховує специфіки газового ринку через велику кількість факторів невизначеності. А в результаті зараз ціна на газ побила всі історичні рекорди: сьогодні вона вже наближається до двох тисяч доларів за тисячу кубометрів. Це більш ніж в десять разів більше від середньої ціни минулого року", – цинічно зазначив Путін.
До речі, 6 жовтня прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Єврокомісія частково винна в підвищенні ціни на блакитне паливо.
Коротко про останні новини щодо газу
- 27 вересня Угорщина та Росія підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України. Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- МЗС України відреагувало на підписання, назвавши його політичним та економічно необґрунтованим рішенням, схваленим на догоду Кремлю.
- 4 жовтня в українському МЗС запевнили – в Європі відбувається газова криза, яку створила держава-окупант Росія.
- 6 жовтня ціни на газ газ на ф'ючерсному ринку Європи сягнули 1 900 доларів за тисячі кубометрів газу.
- Тому Франція, Іспанія та 3 інші країни Європи закликали Євросоюз вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ, а також – розслідувати причину.