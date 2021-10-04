Зокрема ці питання треба обговорити у нормандському форматі. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Кулеба: Всі розуміють джерело кризи
За його словами, в Європі відбувається газова криза. Її створила держава-окупант Росія.
Всі розуміють джерело кризи, як його створили. Очевидно, в Європі є думка, що знайшли рішення з Росією і питання стабілізується,
– наголосив Кулеба.
Люди, як він зауважив, розуміють, що відповідна криза – це не якась низка факторів, які зійшлися. Кулеба вважає, що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може уявити, що Росія все ж їх може кинути і заморозити будинки чи заводи.
Прискорення "зеленого переходу"
Газова криза, як відзначив глава МЗС, впливає на пришвидшення "зеленого переходу". Цим можна пояснити ситуацію в Китаї, зокрема мовиться про скорочення видобутку вугілля.
"Цілком ймовірно, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементом загальної енергетичної світової кризи", – сказав Кулеба.
Що відомо про кризу в Китаї?У країні назріває криза через нестачу електроенергії та "зелений курс" влади. Через це підприємства масово зупиняють роботу або взагалі закриваються. У липні економіка Китаю почала сповільнюватися.
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