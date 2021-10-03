За даними ЗМІ, Круз робить це, аби домогтися від американської адміністрації жорсткіших дій щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас сенатор не може самостійно заблокувати призначення, які ініціював Джо Байден.

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Саме тому процес лише сповільнюється. За словами чиновників з адміністрації США, у Держдепі вже сформувалася певна кадрова криза.

Зокрема, затримують утвердження усіх кандидатів, незалежно від того, чи мають вони певне відношення до цього політичного питання.

Демократи запевняють, що Круз зловживає своїм становищем. Своїми діями політик начебто ставить під загрозу нацбезпеку Штатів.

За словами очільника сенатського комітету з міжнародних справ демократ Роберта Менендеса, ситуація є безпрецедентною.

Штати можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2"