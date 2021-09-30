Експосол США у Німеччині та керівний партнер McLarty Associates Річард Берт зауважив, що американські конгресмени можуть обговорити це питання у жовтні. Відповідну заяву Берт зробив у межах онлайн-дискусії на платформі Боннського міжнародного безпекового форуму.

Зауважте Німеччина не спішить легалізувати "Північний потік-2": газогін може розірвати Європу зсередини

Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації Північного потоку-2,

– наголосив Берт.

Він нагадав, що Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США. Зокрема, мовиться про законодавство щодо санкцій.

Вето з боку президента США Джо Байдена Берт назвав "малоймовірним". За словами експосла, адміністрація прагнутиме вето. Водночас "адміністрація Байдена слабшає".

"Друге дихання" для України