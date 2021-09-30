Экс-посол США в Германии и руководящий партнер McLarty Associates Ричард Берт отметил, что американские конгрессмены могут обсудить этот вопрос в октябре. Соответствующее заявление Берт сделал в рамках онлайн-дискуссии на платформе Боннского международного форума по безопасности.

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Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Северного потока-2,

– подчеркнул Берт.

Он напомнил, что Палата представителей единодушно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США. В частности, речь идет о законодательстве относительно санкций.

Вето со стороны президента США Джо Байдена Берт назвал "маловероятным". По словам экс-посла, администрация будет стремиться к вето. В то же время "администрация Байдена слабеет".

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