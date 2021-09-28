Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил в эфире одного из телеканалов.
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На сегодняшний день "Северный поток-2" не сильно продвинулся вперед. Более того, появились жесткие сообщения об отключении от системы SWIFT, о санкциях, о которых ранее украинцам только хотелось бы мечтать,
– сказал он.
Нардеп не знает, будут ли они воплощены в жизнь, будут ли достигнуты договоренности, но уже "Украина активизировалась в этом процессе".
Вопрос "Северного потока-2" окончательно не решен
Давид Арахамия заметил, что главным союзником в вопросе "Северного потока-2" является Польша, которая заняла очень жесткую риторику по отношению к Германии.
Сегодня, учитывая то, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе,
– отметил "слуга народа".
Он также добавил: сейчас Россия уже показала всем, что готова использовать "Северный поток-2" в качестве оружия и раскачала цену на газ до почти 1 тысячи евро.
К слову Впервые в истории: цена газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров
"Все в Европе четко увидели, что верить обещаниям страны-агрессора в вопросе энергетической безопасности – это себя не уважать", – подытожил народный депутат.
"Северный поток-2": последние новости
- "Газпром" 10 сентября сообщил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его якобы должны были запустить с 1 октября.
- Более 40 европарламентариев инициировали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Владимир Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков в сфере энергетики из-за достройки "Северного потока-2".