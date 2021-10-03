По данным СМИ, Круз делает это, чтобы добиться от американской администрации более жестких действий в отношении российского газопровода "Северный поток-2". В то же время сенатор не может самостоятельно заблокировать назначения, которые инициировал Джо Байден.

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Именно поэтому процесс замедляется. По словам чиновников из администрации США, в Госдепе уже сформировался определенный кадровый кризис.

В частности, задерживают утверждение всех кандидатов, независимо от того, имеют ли они определенное отношение к этому политическому вопросу.

Демократы уверяют, что Круз злоупотребляет своим положением. Своими действиями политик якобы ставит под угрозу нацбезопасность Штатов.

По словам главы сенатского комитета по международным делам демократа Роберта Менендеса, ситуация является беспрецедентной.

Штаты могут ввести санкции против "Северного потока-2"