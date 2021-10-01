Таку думку висловила в ефірі 24 каналу економістка, народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька. Вона пояснила, що в політичних дискусіях вже бачить можливість розвороту від Європи до Росії в питаннях постачання газу.
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"Це може бути частиною великого плану повернення українських земель під повний економічний та енергетичний контроль з боку Росії", – запевнила економістка.
Регіони України можуть замерзати
За словами Войціцької, найгірший сценарій для України – якщо Росія перекриє повністю транзит газу через Україну.
Проблема в тім, як без транзиту Росії ми безперебійно постачатимемо газ у віддалені для газотранспортної системи райони України: Одеська, Миколаївська, Херсонська область.
Як ми забезпечимо необхідний тиск в системі? Тут виникає питання, щоб наш ворог не скористався цією ситуацією, щоб в умовах холодної зими в нас не почали замерзати цілі регіони,
– зауважила Войціцька.
Саме цей факт може стати частиною плану Росії.
"Ми бачимо кризу на газовому ринку в Європі, ціни б'ють історичні максимуми – це політика Кремля для того, щоб переконати європейських партнерів запустити газогін. Чи це станеться – ймовірність велика", – підсумувала економістка.
Вікторія Войціцька про небезпеку газогону "Північний потік-2": відео
"Північний потік-2": коротко
- У "Газпромі" ще на початку вересня заявили, що будівництво "Північного потоку-2" завершилось.
- Спочатку прогнозували, що запуск відбудеться 1 жовтня, але цього не сталося, адже компанію звинуватили у тиску на Європу.
- Водночас у "Нафтогазі" впевнені, що шанси зупинити трубопровід є.