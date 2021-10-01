Однак російський газопровід не відповідає європейському законодавству. Про це в авторській програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр на 24 каналі сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.

Зверніть увагу Угорщина зіграла роль російського Троянського коня, – радниця голови "Нафтогазу"

"Ми вважаємо, що "Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2" для того, щоб він запрацював", – наголосила Заліщук.

Скільки часу відбуватиметься сертифікація

Вона пояснила, що є 4 місяці, коли німецький енергорегулятор має сказати своє слово. Упродовж 2 місяців Європейська комісія повинна оцінити це рішення.

Плюс, 2 місяці для Європейської комісії, якщо знайдуться треті зацікавлені сторони, наприклад, Україна, яка захоче взяти участь в цьому процесі. І потім ще 2 місяці, коли німецький регулятор, взявши цю думку до уваги, остаточно ухвалить своє рішення. Світлана Заліщук Радниця голови "Нафтогазу"

"Цей процес може тривати приблизно 10 місяців. Якщо кожен із гравців по максимуму використає свої дедлайни", – відзначила Заліщук.

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