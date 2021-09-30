Водночас "Газпром" переконував Угорщину, щоб газ йшов через нові шляхи. Про це в авторській програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр на 24 каналі сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.

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За її словами, такі дії Кремля вкладаються в їхню агресивну, гібридну, енергетичну політику "висушування" України.

На мою думку, Угорщина зіграла роль енергетичного Троянського коня Росії,

– наголосила Заліщук.

Вона зауважила, що через дипломатичні канали Угорщина подає сигнал, нібито це не вона вирішувала, що має бути у контракті, а "Газпром". Мовляв, вони підписали той контракт, який запропонували.

Угорщина підіграє Росії

Угорщина, як відзначила Заліщук, підіграє Росії. Адже:

держава блокує роботу комісії України в НАТО: вже 3 – 4 роки накладають вето;

прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відомий тим, що довгий час пропонував ЄС зняти економічні санкції щодо Росії за агресію проти України.

"Можна знайти багато фактів підігрівання. Цей політичний зв'язок ми простежували давно. Він "вилився" в дуже конкретний крок подальшого придушення країни в енергетичному сенсі", – сказала радниця голови "Нафтогазу".

До речі! В адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша заявили, що мають намір блокувати шлях України в НАТО.

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