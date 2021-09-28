Держава продавала газ після 2014 року зокрема і Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.

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Вона пояснила, що після початку війни з Росією в України немає прямих постачань. Наша держава купує газ не прямо із "Газпрому", а з Європи, зокрема з Угорщини.

Наразі своїм контрактом Угорщина поставила під ризик цю співпрацю,

– наголосила Заліщук.

За її словами, Угорщина втрачатиме можливість заробляти, мати економічний зиск від цих відносин, які наша держава побудувала за останні роки з нею та іншими європейськими постачальниками.

Постачання газу через українську трубу

Угорщина підписала контракт з Росією на 4,5 мільярди кубометрів газу на рік:

3,5 – йтиме через Туреччину;

мільярд – через Австрію.

Як відзначила радниця голови "Нафтогазу", Угорщина транспортувала і набагато більше газу. Чи означатиме це, що "Газпром" тепер прокачуватиме через українську трубу менше газу – поки що запитання відкрите.

До речі! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава відповідатиме на відповідну угоду без жалю і співчуттів,

"Ми бачимо заяву ГТС, Сергія Макогона про те, що він очікує зменшення газотранзиту. Така політика може вдарити на тиск всередині труби, на обсяги загального прокачування газу, а значить стабільності всього прокачування через українську газотранспортну систему", – відзначила Заліщук.

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