Держава продавала газ після 2014 року зокрема і Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.
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Вона пояснила, що після початку війни з Росією в України немає прямих постачань. Наша держава купує газ не прямо із "Газпрому", а з Європи, зокрема з Угорщини.
Наразі своїм контрактом Угорщина поставила під ризик цю співпрацю,
– наголосила Заліщук.
За її словами, Угорщина втрачатиме можливість заробляти, мати економічний зиск від цих відносин, які наша держава побудувала за останні роки з нею та іншими європейськими постачальниками.
Постачання газу через українську трубу
Угорщина підписала контракт з Росією на 4,5 мільярди кубометрів газу на рік:
- 3,5 – йтиме через Туреччину;
- мільярд – через Австрію.
Як відзначила радниця голови "Нафтогазу", Угорщина транспортувала і набагато більше газу. Чи означатиме це, що "Газпром" тепер прокачуватиме через українську трубу менше газу – поки що запитання відкрите.
"Ми бачимо заяву ГТС, Сергія Макогона про те, що він очікує зменшення газотранзиту. Така політика може вдарити на тиск всередині труби, на обсяги загального прокачування газу, а значить стабільності всього прокачування через українську газотранспортну систему", – відзначила Заліщук.
Заліщук розповіла про угоду Росії і Угорщини: дивіться відео
Угода Росії і Угорщини про постачання газу: головне
- Угорщина качатиме російський газ в обхід України. Відповідний контракт уже підписали із "Газпромом".
- Україна може втратити не тільки гроші за транзит, але й політичну підтримку в Європі.
- Через газовий контракт наша держава звернеться до Єврокомісії.
- Угорщина навіть викликає українського посла через критику угоди з "Газпромом".