Про це розповів політолог Дмитро Тужанський в ефірі 24 каналу. За його словами, Росія використовує Угорщину для дестабілізації газового ринку, ситуації в України та створення нових загроз.
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Чому країни підписали угоду
Тужанський вважає, що через новий контракт з Росією втрачає й Угорщина, адже для неї був вигідним транзит газу через Україну. Однак держава так чи інакше мала підписати новий контракт з Росією. Попередній був чинним ще з 1995 року.
Чому вирішили працювати не зі старим контрактом, а підписати новий? Тому що для Росії принципово змінити логістику транспортування газу до Європи й створити такі умови, щоб обійти Україну. Це геополітична гра,
– наголосив політолог.
За словами Тужанського, Угорщина не може не розуміти того, що вона втрачає заробіток від транзиту.
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Як зауважив політолог, Росія лякає європейські країни тим, що вони начебто замерзнуть без газу. Угорщина якраз на цьому й зіграла.
Однак чому "угорський егоїзм" переважає інтереси колективної безпеки та навіть власні заробітки від транзиту – це велике запитання.
Тужанський розповів про угоду Росії та Угорщини: дивіться відео
Що цьому передувало
- Угорщина 27 вересня підписала з Росією довгостроковий контракт на постачання газу. Російські ЗМІ повідомили, що договір буде чинним 15 років, а Угорщина отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- Українські дипломати заявили, що звернуться до Єврокомісії через угоду. Також наша держава допускає зупинку транзиту газу до Угорщини.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.