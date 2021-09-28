Про це розповів політолог Дмитро Тужанський в ефірі 24 каналу. За його словами, Росія використовує Угорщину для дестабілізації газового ринку, ситуації в України та створення нових загроз.

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Чому країни підписали угоду

Тужанський вважає, що через новий контракт з Росією втрачає й Угорщина, адже для неї був вигідним транзит газу через Україну. Однак держава так чи інакше мала підписати новий контракт з Росією. Попередній був чинним ще з 1995 року.

Чому вирішили працювати не зі старим контрактом, а підписати новий? Тому що для Росії принципово змінити логістику транспортування газу до Європи й створити такі умови, щоб обійти Україну. Це геополітична гра,

– наголосив політолог.

За словами Тужанського, Угорщина не може не розуміти того, що вона втрачає заробіток від транзиту.

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Як зауважив політолог, Росія лякає європейські країни тим, що вони начебто замерзнуть без газу. Угорщина якраз на цьому й зіграла.

Однак чому "угорський егоїзм" переважає інтереси колективної безпеки та навіть власні заробітки від транзиту – це велике запитання.

Тужанський розповів про угоду Росії та Угорщини: дивіться відео



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