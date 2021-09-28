Об этом рассказал политолог Дмитрий Тужанский в эфире 24 канала. По его словам, Россия использует Венгрию для дестабилизации газового рынка, ситуации в Украине и создания новых угроз.
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Почему страны подписали соглашение
Тужанский считает, что из-за нового контракта с Россией теряет и Венгрия, ведь для нее был выгодным транзит газа через Украину. Однако государство так или иначе должно было подписать новый контракт с Россией. Предыдущий действовал еще с 1995 года.
Почему решили работать не со старым контрактом, а подписать новый? Потому что для России принципиально изменить логистику транспортировки газа в Европу и создать такие условия, чтобы обойти Украину. Это геополитическая игра,
– отметил политолог.
По словам Тужанского, Венгрия не может не понимать того, что она теряет заработок от транзита.
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Как отметил политолог, Россия пугает европейские страны тем, что они якобы замерзнут без газа. Венгрия как раз на этом и сыграла.
Однако почему "венгерский эгоизм" преобладает интересы коллективной безопасности и даже собственные заработки от транзита – это большой вопрос.
Тужанский рассказал о соглашении России и Венгрии: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Венгрия 27 сентября подписала с Россией долгосрочный контракт на поставку газа. Российские СМИ сообщили, что договор будет действовать 15 лет, а Венгрия будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- Украинские дипломаты заявили, что обратятся в Еврокомиссию из-за сделки. Также наше государство допускает остановку транзита газа в Венгрию.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.