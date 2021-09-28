Об этом рассказал политолог Дмитрий Тужанский в эфире 24 канала. По его словам, Россия использует Венгрию для дестабилизации газового рынка, ситуации в Украине и создания новых угроз.

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Почему страны подписали соглашение

Тужанский считает, что из-за нового контракта с Россией теряет и Венгрия, ведь для нее был выгодным транзит газа через Украину. Однако государство так или иначе должно было подписать новый контракт с Россией. Предыдущий действовал еще с 1995 года.

Почему решили работать не со старым контрактом, а подписать новый? Потому что для России принципиально изменить логистику транспортировки газа в Европу и создать такие условия, чтобы обойти Украину. Это геополитическая игра,

– отметил политолог.

По словам Тужанского, Венгрия не может не понимать того, что она теряет заработок от транзита.

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Как отметил политолог, Россия пугает европейские страны тем, что они якобы замерзнут без газа. Венгрия как раз на этом и сыграла.

Однако почему "венгерский эгоизм" преобладает интересы коллективной безопасности и даже собственные заработки от транзита – это большой вопрос.

Тужанский рассказал о соглашении России и Венгрии: смотрите видео

Что этому предшествовало