Про це прем'єр-міністр Угорщини сказав 6 жовтня під час візиту до Словенії.

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Уряд вважає неприйнятною пропозицію Європейського Союзу про "зелену угоду". Вона передбачає введення непрямого податку для власників будинків й автомобілів,

– зазначив Віктор Орбан.

Політик також додав, що на угорську країну наразі не вплине підвищення вартості, враховуючи поточний режим обмеження цін на енергоносії.

Зверніть увагу! Лідери ЄС обговорили зростання цін на енергоносії під час своєї робочої вечері у словенському місті Брдо у вівторок і вирішили розглянути це питання більш детально протягом найближчих тижнів.

Угода Росії та Угорщини: коротко