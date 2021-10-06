Про це прем'єр-міністр Угорщини сказав 6 жовтня під час візиту до Словенії.
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Уряд вважає неприйнятною пропозицію Європейського Союзу про "зелену угоду". Вона передбачає введення непрямого податку для власників будинків й автомобілів,
– зазначив Віктор Орбан.
Політик також додав, що на угорську країну наразі не вплине підвищення вартості, враховуючи поточний режим обмеження цін на енергоносії.
Угода Росії та Угорщини: коротко
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.
- Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- МЗС України відреагувало на підписання, назвавши його політичним та економічно необґрунтованим рішенням, схваленим на догоду Кремлю.
- Російська компанія "Газпром" 1 жовтня заявила про початок постачання блакитного палива до Угорщини та Хорватії через "Турецький потік".