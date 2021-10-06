Об этом премьер-министр Венгрии сказал 6 октября во время визита в Словению.

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Правительство считает неприемлемым предложение Европейского союза о "зеленой сделке". Она предусматривает введение косвенного налога для владельцев домов и автомобилей,

– отметил Виктор Орбан.

Политик также добавил, что на венгерскую страну пока не повлияет повышение стоимости, учитывая текущий режим ограничения цен на энергоносители.

Обратите внимание! Лидеры ЕС обсудили рост цен на энергоносители во время своего рабочего ужина в словенском городе Брдо во вторник и решили рассмотреть этот вопрос более подробно в течение ближайших недель.

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