Об этом премьер-министр Венгрии сказал 6 октября во время визита в Словению.
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Правительство считает неприемлемым предложение Европейского союза о "зеленой сделке". Она предусматривает введение косвенного налога для владельцев домов и автомобилей,
– отметил Виктор Орбан.
Политик также добавил, что на венгерскую страну пока не повлияет повышение стоимости, учитывая текущий режим ограничения цен на энергоносители.
Соглашение России и Венгрии: кратко
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.
- Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- МИД Украины отреагировал на подписание, назвав его политическим и экономически необоснованным решением, одобренным в угоду Кремлю.
- Российская компания "Газпром" 1 октября заявила о начале поставок голубого топлива в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток".