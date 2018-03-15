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Губернаторские развлечения с оружием: резонансная кровавая охота снова шокировала Украину

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Юрий Гарбуз
Юрий Гарбуз / Соцсети

В сети распространяют фотографии, на которых председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз позирует на фоне залитого кровью снега и убитых животных. В частности, у ног улыбающегося чиновника лежат лиса, косуля и олень.

Заметим, что на сообщениях не указывается, когда именно эти фотографии были сделаны, однако реакция пользователей все же была отрицательной, пишет Politeka.

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Гарбуз, Луганськ, полювання, тварини, кров, зброя, Гарбуз
Гарбуз снова засветился на кровавой охоте

"Простым смертным охота запрещена, а вот для царя-батюшки закон не писан !!!" "Гарбуз настолько не любит нашу Луганщину, что уничтожает не только людей бедностью, но и животных отстреливает. И это при том, что любой другой охотник уже бы заплатил солидный штраф. А овощу ничего это стоит – позирует". "Если руководитель сам нарушает законы, как он может управлять областью ??? Позор!", "Вскоре они будут охотиться уже на нас", "Гад!", – отмечают украинцы.

К слову, это уже не первые снимки, на которых Гарбуз запечатлён с убитыми животными. Так, ранее публиковались фотографии, на которых губернатор Луганщины улыбается рядом с расстрелянными кабанами.

Гарбуз, Луганськ, полювання, тварини, кров, зброя, Гарбуз
Гарбуз любит фотографироваться на фоне застреленных животных

Журналисты также выяснили, что Гарбуз носит элитные часы стоимостью почти 30 тысяч долларов. В частности, он их надевал на встречу с местными жителями во время посещения прифронтовых населенных пунктов в Попаснянском районе.

Гарбуз, Луганськ, полювання, тварини, кров, зброя, Гарбуз, годинник
Глава Луганской ОГА предпочитает все элитное

Напомним, в ноябре 2017 года общественность Украины шокировал случай, произошедший на территории одного из лесничеств в Карпатах – егерь Устерицкого лесничества госпредприятия "Раховское лесное государственное хозяйство" Николай Кабаль вместе со своим сыном на охоте застрелил рысь, которая является занесенной в Красную Книгу.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Луганска мир животных Оружие Гарбуз Юрий Григорьевич
Источник: 24 Канал
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