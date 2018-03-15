Губернаторські розваги зі зброєю: резонансне криваве полювання знову шокувало Україну

У мережі поширюють світлини, на яких голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз позує на фоні залитого кров’ю снігу та убитих тварин. Зокрема, біля ніг усміхненого чиновника лежать лисиця, косуля та олень.

Зауважимо, що на дописах не вказується, коли саме ці фотографії було зроблено, однак реакція користувачів все ж була негативною, пише Politeka.

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Гарбуз знову засвітився на кривавому полюванні

"Простим смертним полювання заборонено, а от для царя-батюшки закон не писано!!!" "Гарбуз настільки не любить нашу Луганщину, що знищує не тільки людей бідністю, а й тварин відстрілює. І це при тому що будь-який інший мисливець уже б заплатив солідний штраф. А овочу нічого це вартує – позує". "Якщо керівник сам порушує закони, як він може керувати областю??? Ганьба!", "Незабаром вони будуть полювати вже на нас", "Гад!", – зазначають українці.

До слова, це вже не перші знімки, на яких Гарбуза зображено з убитими тваринами. Так, раніше пубілкувалися фотографії, на яких губернатор Луганщини посміхається поруч з розстріляними кабанами.



Гарбуз полюбляє фотографуватися на фоні застрелених тварин

Журналісти також з'ясували, що Гарбуз носить елітний годинник вартістю у майже 30 тисяч доларів. Зокрема, він його надівав на зустріч із місцевими жителями під час відвідин прифронтових населених пунктів у Попаснянському районі.



Голова Луганської ОДА віддає перевагу всьому елітному