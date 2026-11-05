Отменил выступление по состоянию здоровья: в Берлине расследуют смерть вице-премьера Баварии Губерта Айвангера

Об этом пишет Die Welt.

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Политик должен был открыть партийный офис

Расследованием обстоятельств смерти политика занялись берлинская прокуратура и отдел по расследованию убийств Берлинского земельного управления криминальной полиции. Основная цель правоохранительных органов заключается в том, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти и исключить любое возможное противоправное действие".

Отмечается, что Губерт Айвангер прибыл в немецкую столицу, чтобы выступить с речью на открытии берлинского офиса своей партии. Однако мероприятие не состоялось из-за состояния здоровья политика, после чего он перестал выходить на связь.

Политик занимал пост министра экономики в кабинете премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, а также работал его заместителем.

Напомним, тело Айвангера обнаружили в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте. По информации СМИ, берлинские власти связывают его смерть с естественными причинами.

Глава баварского правительства Маркус Зедер публично выразил соболезнования близким умершего соратника.

Внезапная смерть Губерта Айвангера – настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли прежде всего с его семьей и детьми– подчеркнул Зедер.