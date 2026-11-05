В Берлине в отеле обнаружили мертвым вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера, – СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Что известно о смерти политика?

Хуберт Айвангер представлял партию "Свободные избиратели" и занимал должности министра экономики и вице-премьера Баварии.

По данным СМИ, Айвангер должен был выступить с речью на открытии берлинского офиса своей партии. Однако он отменил выступление по состоянию здоровья, после чего перестал выходить на связь.

Впоследствии 55-летнего политика нашли без признаков жизни в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте. Причину смерти пока не установили.

Полиция и прокуратура Берлина начали расследование обстоятельств трагедии, в частности проверяют возможную причастность к смерти третьих лиц. В то же время, по информации СМИ, берлинские власти связывают смерть Айвангера с природными причинами.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на известие о смерти политика и выразил соболезнования его семье.

Внезапная смерть Хуберта Айвангера – настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли прежде всего с его семьей и детьми– написал Зедер.

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Напомним, 4 ноября в центре Мюнхена в одном из отелей обнаружили тело 13-летнего мальчика, который, по предварительной информации, мог быть гражданином Украины. Полицию вызвали сотрудники отеля примерно в 09:40, после чего правоохранители обнаружили мертвого ребенка в номере. Вместе с мальчиком находилась родственница, которую госпитализировали.

Генеральное консульство Украины в Мюнхене впоследствии подтвердило, что местная полиция задержала гражданку Украины. Женщину предварительно подозревают в убийстве ребенка. Для установления точной причины смерти мальчика будет проведено судебно-медицинское вскрытие.

Материалы дела переданы в суд, который должен рассмотреть их 5 ноября. Полиция продолжает расследовать обстоятельства гибели подростка.