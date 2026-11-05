У Берліні в готелі знайшли мертвим віцепрем'єра Баварії Хуберта Айвангера, – ЗМІ

Про це пише Deutsche Welle.

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Що відомо про смерть політика?

Хуберт Айвангер представляв партію "Вільні виборці" та обіймав посади міністра економіки й віцепрем'єра Баварії.

За даними ЗМІ, Айвангер мав виступити з промовою на відкритті берлінського офісу своєї партії. Однак він скасував виступ через стан здоров'я, після чого перестав виходити на зв'язок.

Згодом 55-річного політика знайшли без ознак життя в номері готелю Neuer Fritz у районі Берлін-Мітте. Причину смерті наразі не встановили.

Поліція та прокуратура Берліна розпочали розслідування обставин трагедії, зокрема перевіряють можливу причетність до смерті третіх осіб. Водночас, за інформацією ЗМІ, берлінська влада пов'язує смерть Айвангера з природними причинами.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер відреагував на звістку про смерть політика та висловив співчуття його родині.

Раптова смерть Хуберта Айвангера є справжньою трагедією. Ми всі глибоко шоковані. Зараз наші думки насамперед із його родиною та дітьми– написав Зьодер.

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Нагадаємо, 4 листопада у центрі Мюнхена в одному з готелів знайшли тіло 13-річного хлопчика, який, за попередньою інформацією, міг бути громадянином України. Поліцію викликали працівники готелю приблизно о 09:40, після чого правоохоронці виявили дитину мертвою в номері. Разом із хлопчиком перебувала родичка, яку госпіталізували.

Генеральне консульство України в Мюнхені згодом підтвердило, що місцева поліція затримала громадянку України. Жінку попередньо підозрюють у вбивстві дитини. Для встановлення точної причини смерті хлопчика мають провести судово-медичний розтин.

Матеріали справи передали до суду, який має розглянути їх 5 листопада. Поліція продовжує розслідувати обставини загибелі підлітка.