Российские военные стремятся захватить Киев, но тысячи граждан стали к обороне, они готовы дать врагу достойный отпор.

Важно В Киеве не планируют отключать электроэнергию или поставки воды

В сети распространили первые кадры Вечернего Киева. На нем слышен гул сирен, которые включили вечером, оповещая о воздушной тревоге. Вдали можно услышать взрывы. ВСУ и Тероборона держат оборону украинской столицы.

"Киев вечерний", – подписал видео автор.

Отметим, если вы слышите звуки сирен, будь то в Киеве или в других городах, немедленно бегите в укрытие! В сети есть много дезинформации о якобы учебные серены. Сейчас Украина живет в условиях военного положения, поэтому нет учебных сирен! Все эти звуки означают тревогу.

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